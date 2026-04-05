ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22611211 www.24chasa.bg

Нигерийската армия спаси 31 заложници след нападение срещу църква

2316

Нигерийската армия съобщи, че е спасила 31 цивилни, взети за заложници при нападение срещу църква в северозападния щат Кадуна. Петима души са открити мъртви на мястото, пише БТА.

Военните поясниха, че атаката е извършена по време на църковна служба за Великден в селището Арико, административен район Качия. Войници преследват нападателите, допълниха въоръжените сили.

Председателят на филиала на Асоциацията на християните в Нигерия за щата Кадуна Калеб Мааджи каза, че днес в Арико са нападнати две църкви.

Северозападна Нигерия от години е арена на насилие, включително на масови отвличания с цел откуп и нападения срещу села. В района действат въоръжени групи, чиито скривалища се намират в огромни гористи местности.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

