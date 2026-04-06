Силни експлозии в Тел Авив след обстрел от Иран

В много райони в централната част на Израел беше обявена въздушна тревога поради ракетна заплаха, сирените прозвучаха, включително в Тел Авив и околностите му, съобщава кореспондентът на ТАСС, информира БТА.

Сигналите за тревога в района на Тел Авив се задействаха два пъти в рамките на 10 минути, след което се чуха поредица от силни експлозии. Малко преди това израелската армия съобщи, че е регистрирала нов ракетен обстрел от територията на Иран.

За Тел Авив това е първата тревога за повече от денонощие.