Гърция отваря платформата за гориво днес в 17:00 ч.

Министерството на националната икономика и финансите обяви официалния график за пускането в експлоатация на дигиталната платформа vouchers.gov.gr за помощи за гориво. Порталът ще започне да приема заявления днес точно в 17:00 часа.

Новата мярка е насочена към облекчаване на тежестта от разходите за гориво за гражданите през месеците април и май 2026 г. Важна промяна в тазгодишния процес е премахването на поетапното кандидатстване. За разлика от предишни кампании, сега е премахнато ограничението, основано на последната цифра на данъчния номер (AFM), което означава, че всички правоимащи граждани ще имат достъп до системата едновременно.

Бенефициентите ще могат да избират между два начина за получаване на субсидията: чрез дигитална дебитна карта, която се съхранява в смартфона, или чрез директен банков превод. При избор на дигитална карта потребителите обикновено получават допълнителен бонус към сумата, докато при банков превод сумата се изплаща в пълен размер, но без допълнителното стимулиране.

За да подадат заявление, гражданите трябва да разполагат със своите кодове в системата Taxisnet, както и да са собственици на превозно средство, което е в движение. Системата автоматично проверява дали автомобилът е застрахован и с платени такси.

Дигиталната карта ще остане валидна до 31 юли 2026 г. Субсидията се отнася само за едно превозно средство на АФМ номер. Ако някой има повече от едно транспортно средство, системата ще приеме само първото декларирано.

За собствениците на автомобили на континенталната част на страната сумата е определена на 50 евро, докато за островна Гърция сумата се увеличава до 60 евро. За мотоциклети субсидията е 30 евро за континентална Гърция и 35 евро за островните райони.

Очаква се засилен трафик към портала в първите часове на неговото отваряне, поради което властите призовават за търпение при евентуално забавяне на системата.