8 смъртни случая в САЩ след полицейски преследвания

Серия от полицейски преследвания с коли на висока скорост в САЩ доведе до най-малко осем смъртни случая в цялата страна за по-малко от седмица, информира Асошиейтед прес, съобщи БТА.

В Тексас мъж, бягащ от полицията, загина в неделя. В Алабама четирима души загинаха, след като кола, преследвана от полицай от щатската полиция, излезе от пътя и се удари в дърво в петък. А в Калифорния трима души загинаха при автомобилни катастрофи по време на полицейски преследвания в отделни инциденти миналата седмица.

Смъртоносните инциденти са сред стотиците смъртни случаи, които се случват по време на полицейски преследвания всяка година, посочва АП.

През 2023 г. доклад на националния мозъчен тръст за стандарти в полицейската дейност PERF призова полицията да ограничи автомобилните преследвания, освен ако не е извършено насилие и заподозряният не представлява непосредствена заплаха. Докладът отбеляза скок в броя на смъртните случаи и увеличение на преследванията от някои полицейски управления, включително в Хюстън и Ню Йорк.