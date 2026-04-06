Разбиха група за трафик на наркотици в Испания

Гражданската гвардия разби група за трафик на наркотици в Алмерия, замесена в стрелба през февруари. В операцията, наречена "Палмерас", са арестувани шестима души.

В резултат на операцията са иззети 530 килограма хашиш, 1400 растения марихуана, различни количества кокаин, две лодки, шест огнестрелни оръжия и 15 000 евро в брой.

Арестуваните са обвинени в престъпления срещу общественото здраве, членство в престъпна организация и незаконно притежание на оръжие.

Разследването започнало през септември 2025 г., след като служителите на реда открили пратка с наркотици, разтоварена от лодка в района на Алмерия. Проследяването на начина на действие на наркотрафикантите довело до първи арест и откриване на скривалище за хашиш, гориво и две от оръжията при претърсване на къща.

Впоследствие са събрани доказателства за извършването на обиски в още четири имота, след които са задържани петима членове на организацията и е разкрита плантация за производство на марихуана. Последвалите действия на Гражданската гвардия са помогнали и за разкриването на извършителя на стрелба на 4 февруари тази година. Всички задържани са предадени на местен съд, съобщава БНР.