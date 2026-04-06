Турски кораб ще започне офшорни сондажи в Сомалия тази седмица

Турският сондажен кораб "Чагръ бей" ще пристигне в Сомалия на 10 април, за да започне първата офшорна сондажна операция в страната от Африканския рог, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от онлайн изданието "Хюриет дейли нюз", информира БТА.

"Ще пътувам до Сомалия след няколко дни. Нашият плавателен съд "Чагръ бей" пристига там в петък. С "Чагръ бей" ще започнем първия офшорен сондаж в Сомалия", посочи Байрактар по време на събитие в северния окръг Трабзон в събота.

"Нефтът, който открием там, може да има голям принос за Сомалия, Източна Африка и, да се надяваме, за нашата страна също", добави министърът.

Турция подписа през 2024 г. споразумение за енергийни проучвания със Сомалия в рамките на усилията за диверсификация на енергийните източници и намаляване на зависимостта от вноса и на фона на разширяване на проучвателните дейности както в страната, така и в чужбина.

Анкара е ключов играч в Сомалия, където няколко страни се състезават за влияние в стратегически разположената африканска държава, граничеща с Индийския океан и Аденския залив, който служи като вход към Червено море, отбелязва изданието.

Корабът "Чагръ бей" отплава към Сомалия през февруари и се очаква да извършва сондажи в зони, които преди това са били проучени от кораба за сеизмични проучвания "Оруч Реис". Плавателният съд ще стане първият турски сондажен кораб, който извършва дейности в чужбина след "Оруч Реис", посочва "Хюриет дейли нюз".