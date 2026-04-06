Турски военни унищожиха плаваща мина в Черно море

Черно море Снимка: Фейсбук/ Николай Нанков

Министерството на отбраната на Турция съобщи днес, че мина, която е била открита в района на черноморския град Игнеада (окръг Къркларели, близо до границата с България), е била унищожена от екип на специализирано звено в рамките на военноморските сили, съобщи Анадолската агенция, информира БТА.

В съобщение, публикувано в профила на министерството в социалните мрежи, се посочва, че "откритият край Игнеада подозрителен обект, идентифициран като мина, е бил унищожен успешно в морето".

Министерството подчертава, че Турция осъществява непрекъснато дейности по наблюдение в Черно море с цел противодействие на заплахите от плаващи мини, като в тях участват както кораби на военноморските сили, така и самолети. 

Черно море Снимка: Фейсбук/ Николай Нанков

