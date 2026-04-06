Телевизионното изявление на Мицотакис в 10:00 ч за злоупотребата със земеделски субсидии

В извънредно телевизионно обръщение в 10:00 ч. днес, премиерът Кириакос Мицотакис ще направи разкрития по скандала с разплащателната агенция ОПЕКЕПЕ (Гръцката агенция за земеделски плащания). Очаква се изявлението да хвърли светлина върху тежките обвинения в досието на Европейската прокуратура.

Според източници, премиерът ще се спре подробно на констатациите на европейските прокурори относно системни измами с директни плащания.

Разследването, което разтърси земеделския сектор, разкрива мащабна схема за усвояване на фондове чрез фиктивни декларации за пасища и земеделски площи – практики, които са ощетявали както европейския бюджет, така и изрядните гръцки фермери. Премиерът ще заеме твърда позиция спрямо лицата, посочени в досието на Европейската прокуратура, като се очакват дисциплинарни мерки и незабавни отстранявания.

Ще бъде обявен план за пълна дигитализация на процесите в ОПЕКЕПЕ и интегрирането им в държавната платформа Gov.gr за осигуряване на максимална прозрачност, тъй като Гърция е изправена пред опасността от спиране на плащанията по Общата селскостопанска политика, ако не докаже, че може да контролира финансовите потоци.

Страната е под силен натиск от Европейската комисия и изявлението е опит за възстановяване на доверието, за да се избегнат тежки финансови глоби. Европейската прокуратура (EPPO) официално поиска от Гръцкия парламент свалянето на имунитета на 11 действащи депутати за организирана схема за измами със земеделски субсидии от 2021 г.

Скандалът вече предизвика сериозни сътресения в управлението. Само преди два дни (3 април 2026 г.) премиерът предприе спешно преструктуриране на кабинета след поредица от оставки.