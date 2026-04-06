Русия заяви, че тази нощ е свалила 50 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха 50 украински дрона над региони на Русия тази нощ, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи БТА.

"В течение на изминалата нощ, от 23:00 часа московски време на 5 април до 07:00 часа московско време на 6 април дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 50 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска и Ростовска област, както и над Краснодарския край и над акваториите на Азовско и Черно море", каза руското военно ведомство.