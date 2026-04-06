Иран екзекутира мъж заради атака срещу военен обект при безредиците през януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран екзекутира мъж на име Али Фахим във връзка с опит за щурмуване на военен обект и проникване във военен склад по време на безредиците през януари, предадоха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс, съобщи БТА.

Мъжът бе екзекутиран, след като присъдата му бе потвърдена от Върховния съд.

Иран отделно вече екзекутира трима души, свързани със същия инцидент, включително Амирхосейн Хатами по-рано миналата седмица и Мохамадин Биглари и Шахин Вахедпараст вчера.

Смята се, че идните дни ще бъде екзекутиран още един мъж, информира правозащитната организация "Амнести интернешънъл".

Общонационални протести разтърсиха Иран през януари и демонстранти бяха подложени на репресии.