Ще последват ли удари по електроцентрали и мостове, ако Техеран не отвори Ормузкия проток

"Постовете на Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, свързани с Иран и Ормузкия проток, показват един президент, който е пред нервна криза". Това заяви експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов в ефира на „Здравей, България".

По думите му тонът на американския лидер става все по-остър, защото е с "вързани ръце". „Единственото, което му остава в ситуацията, е да използва груб език", коментира Иванов.

Според експерта обаче ключовата роля в конфликта се държи от Иран, който разполага със стратегически контрол върху региона. „Ключовете за портите на Ада са в Иран", подчерта той и добави, че действията на Тръмп са силно ограничени.

Иванов предупреди, че евентуални удари, които Тръмп обмисля, по инфраструктура като мостове и електроцентрали биха представлявали нарушение на международното право и Женевските конвенции, което може да се квалифицира като военни престъпления. По думите му независимо от действията на САЩ, развитието на конфликта до голяма степен зависи от Техеран. Той подчерта, че страната разполага със значителни възможности за ответни действия, които могат да имат тежки последици.

Експертът изрази и опасения за дългосрочните ефекти от ескалацията. Според него настоящата ситуация може да ускори стремежа на Иран към придобиване на ядрено оръжие, като средство за възпиране на бъдещи атаки. Иванов коментира още, че елиминирането на лидери в Иран не води до съществена промяна в политиката на страната, а напротив – може да задълбочи конфликта.

Според него след края на войната държавите в Близкия изток ще бъдат принудени да преосмислят съюзите си, тъй като настоящата ситуация показва, че дори съюзници на САЩ не са били предварително информирани или защитени. Като пример той посочи Обединените арабски емирства, които по думите му не разполагат с реални военни възможности да се включат в подобен конфликт.

В заключение експертът очерта два възможни сценария пред Тръмп – или пълномащабна военна операция, включително сухопътна, или връщане към преговори. Според него вторият вариант би бил "политическо унижение" американския лидер.