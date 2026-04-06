Среща в Дамаск за войната в Близкия изток на турския външен министър и президентите на Сирия и Украйна

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Турският външен министър Хакан Фидан се срещна в неделя със сирийския президент Ахмед аш Шараа и с украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Сирия, предаде Анадолската агенция, съобщи БТА.

Според турски дипломатически източници, Фидан е провел разговори в Дамаск с президента Аш Шараа и президента Зеленски.

Няма повече подробности за срещите към момента. По-рано източници от външното министерство на Турция казаха, че Фидан ще обсъди двустранни въпроси и регионални теми със сирийските представители, информира турското издание "Дейли Сабах". Очаква се, че са били обсъдени съвместни проекти за възстановяване на следвоенна Сирия и подкрепа на усилията на страната да се развива.

Източниците посочиха също, че Фидан и сирийските представители ще обсъдят отделно влиянието на войната между САЩ, Израел и Иран върху Сирия, както и ситуацията в съседен Ливан, който пострада от нападенията на Израел след началото на войната през февруари.

Посещението на Фидан в Сирия идва в ключов момент, когато Близкият изток преминава през трудни времена заради продължаващата война между САЩ-Израел и Иран, както и заради продължаващите атаки на Израел срещу Ливан и други партньори в региона, отбелязва "Хюриет Дейли Нюз".

В Дамаск Фидан проведе първата си среща със сирийския външен министър Есад Хасан Шейбани.

Турският министър направи последното си посещение в Сирия през декември 2025 година заедно с министъра на отбраната Яшар Гюлер и ръководителя на Турските разузнавателни служби (МИТ) Ибрахим Калън.

 

 

