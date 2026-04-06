Нетаняху поздрави Тръмп за спасяването на US летец

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор американския президент Доналд Тръмп за спасяването на пилот от американските военновъздушни сили от Иран, информира "Джерузалем пост", като се позова на днешно изявление на израелския лидер,съобщи БТА.

Тръмп благодари на Израел за помощта при операцията, съобщи Нетаняху.

"По-рано разговарях с президента Доналд Тръмп и лично го поздравих за смелото му решение и за безупречно изпълнената американска мисия по спасяването на сваления пилот от вражеска територия", се казва в изявлението на израелския министър-председател.

"Изпитвам дълбока гордост, че сътрудничеството ни на бойното поле и извън него е безпрецедентно и че Израел успя да допринесе за спасяването на един смел американски воин", написа израелският премиер в "Екс".

