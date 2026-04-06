Кметът на Анкара в Сараево за празника на града

Кметът на Анкара Мансур Яваш пристигна на първото си официално посещение в Сараево по повод празника на града, съобщи босненското издание „Кликс“, информира БТА.

Яваш бе посрещнат от кмета на Сараево Самир Авдич.

„Оказа ни голяма чест с посещението си по повод отбелязването на 6 април, деня на Сараево“, каза Авдич.

Столицата на Босна и Херцеговина Сараево отбелязва днес своя празник. На 6 април 1941 г. Сараево е бомбардирано за първи път, а на същия ден през 1945 г. югославските партизански единици го освобождават от фашистката окупация, отбелязва босненската национална телевизия БХРТ.

6 април се възприема и като символичен ден за началото на първите дни от обсадата на Сараево от 1992 до 1995 г.

Денят се чества като символ на устойчивостта на гражданите на Сараево.