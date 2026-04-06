САЩ и Иран обсъждат 45-дневно примирие като стъпка към край на войната

снимка: РОЙТЕРС

САЩ, Иран и регионални посредници обсъждат възможност за 45-дневно примирие като част от по-широки усилия за прекратяване на конфликта, съобщава Axios, позовавайки се на четири източника от Съединените щати, Израел и региона, запознати с преговорите.

Според информацията се разглежда двуфазно споразумение. Първият етап предвижда въвеждане на 45-дневно примирие, в рамките на което да се водят интензивни преговори за окончателно прекратяване на войната. Съществува и възможност срокът на примирието да бъде удължен, ако страните се нуждаят от допълнително време за постигане на напредък.

Вторият етап от предложената рамка има за цел договаряне на трайно споразумение, което да сложи край на конфликта.

Към момента няма официално потвърждение от страна на Съединените щати или Иран, а детайлите около евентуалното споразумение остават в процес на обсъждане. Преговорите се водят с участието на регионални посредници, които се стремят да сближат позициите на страните и да създадат условия за устойчиво прекратяване на военните действия.

