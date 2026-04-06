Вижте как спасиха американския летец в Иран

Когато високоуважаваният командир разкопчава предпазния си колан и внимателно се изправя от очуканата си капитулираща седалка, той предприема ужасяваща крачка към неизвестното. Минути по-рано този висш офицер по оръжейните системи от ВВС на САЩ се намирa в пилотската кабина на изтребител F-15 Strike Eagle, летящ с повече от 1500 мили в час над югозападната част на Иран, пише в свой разказ репортерът на "Дейли мейл" Гай Адамс.

Тогава самолетът му е поразен от вражески огън, превръщайки се в първия американски изтребител, свален от 2003 г. насам, когато се водеше войната в Персийския залив.

В резултат на това се е озовал дълбоко зад вражеските линии, някъде в подножието на провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад - планински и слабо населен вътрешен район, на повече от 30 мили от Персийския залив.

Най-близкият му приятел е другият пилот на изтребителя F-15, който също е дръпнал жълтия лост за катапултиране, която изстрелва членовете на екипажа на поразения самолет през покрива на пилотската кабина. Но пилотът бил късметлия, след като се е приземил на равнинен терен, на известно разстояние, той бил открит и спасен от екипаж на хеликоптер в рамките на няколко часа.

Офицерът по оръжейните системи имал по-тежка съдба. Освен че бил по-далеч от цивилизацията, отколкото колегата му, той бил, както по-късно го описва Белият дом - тежко ранен. Катапултирането от изтребител е изключително травматична процедура, която често води до счупвания на кости и сериозни увреждания на гръбначния стълб.

Докато все още е бил в състояние да ходи, вероятно е изпитвал силна болка. Именно на този етап вероятно е влязло в действие обучението на авиатора. Всички членове на екипажа са експерти по SERE - военна абревиатура, която означава „оцеляване, укриване, съпротива и бягство".

След като се превързва, използвайки аптечката в спасителната жилетка на летателния си костюм, най-неотложната му задача била да се измъкне от непосредствената опасност.

Това означавало да напусне района, където случайни минувачи можели да видят кацането му. Основното правило при него е да се насочи към най-уединената местност наблизо. В този случай това изглежда е включвало изкачване по-висок хребет към един от заснежените планински върхове в района.

Спасителната жилетка на пилота съдържала нож, таблетки за пречистване на вода, основни провизии и пистолет Sig Sauer M18, както и компас и карти с маршрути за бягство, които са предварително планирани по време на брифинга за мисията.

Най-важното било малко устройство, известно като Combat Survivor Evasion Locator, или CSEL. Произведено от Boeing, това устройство, което прилича на нещо като уоки-токи, изпраща кратки, криптирани актуализации до командването на мисията с подробности за местоположението и състоянието на оцелелия, заедно с прости съобщения като „ранен" или „враг наблизо", които помагат на висшето командване да планира спасителна операция.

Първите съобщения от CSEL били получени от американските власти в 12 часа местно време във Вашингтон, което съответства на 19:30 ч. в Иран. След първоначалния „пинг" устройството мълчало няколко часа, за да спести батерията и да попречи на вражеските разузнавателни сили да прихванат съобщенията му.

Към този момент американският пилот бил в центъра на мащабно преследване, като иранските власти, жадни за пропаганден успех, обявиха награда от 60 000 долара за него.

„Този смел воин се намираше зад вражеските линии в коварните планини на Иран, преследван от нашите врагове, които се приближаваха все повече и повече", по-късно го описа Доналд Тръмп.

За щастие, към този момент, той вече разполагал с подходящо скривалище. Смята се, че в тъмните часове на петък вечерта офицерът по оръжейните системи се е изкачил на височина до 2133 метра по билото, след което се е скрил в отдалечено място, където е бил уверен, че ще успее да избегне залавяне, щом изгрее слънцето.

След това неговият CSEL използвал още един „пинг", за да информира контролния център за новата си локация, която се смята, че е високо над село на име Махяр.

Според Тръмп, съобщенията на авиатора в един момент накарали спасителите да се страхуват, че е в капан, заложен от иранците. Подполковникът казал: „Слава на Бога", но по-късно американски представител на отбраната потвърди, че точната фраза е била: „Бог е добър".

„Това, което каза по радиото, звучеше като нещо, което би казал мюсюлманин", продължи Тръмп, добавяйки, че тези, които познават офицера, казват, че той е религиозен човек.

Въпреки че ЦРУ успяло да установи точната му самоличност и местонахождение, те не разкрили как са го направили и позволили спасителната мисия да продължи.

САЩ бързо изпратиха флотилия от безпилотни дронове Reaper, за да патрулират небето около района. Източници от разузнаването заявиха вчера, че всички мъже в боеспособна възраст, които са се приближили на по-малко от три мили от местонахождението му, са били „ликвидирани".

Американски изтребители A-10 „Уортхог" също изпълнили поредица от мисии в региона, за да блокират пътища и да унищожат комуникационни кули и приближаващи се превозни средства. Иранските власти твърдят, че при различни удари са загинали най-малко четирима души. В командния център на мисията висшите военни прекарали съботата в планиране на дръзка спасителна операция, ръководена от ситуационната зала на Белия дом.

Първо обаче трябвало да направят всичко възможно, за да заблудят иранските власти.

Според няколко американски медии агенти на ЦРУ провели кампания за заблуда в Иран, разпространявайки фалшиви слухове, че той вече е бил открит, и подсказвайки, че го преместват по суша за „извеждане" в регион, различен от мястото, където се укрива.

Не е ясно дали това е успяло да породи объркване. Както и засега не са ясни много от по-фините детайли за това как точно се е развила реалната спасителна операция.

Но първите признаци сочат, че в нея са участвали стотици от най-страховитите войници в американската армия, включително Navy Seals, оператори от Delta Force и парашутисти-спасители от 24-та ескадрила за специални тактики.

Изглежда, че те са били транспортирани до мястото на спасителната операция с транспортен самолет C130J, превозващ хеликоптери MH-6 Little Bird от 160-ия авиационен полк за специални операции - подразделение, известно като Night Stalkers, което проведе смелата операция по ликвидирането на Осама бин Ладен през 2011 г.

Хеликоптерите Little Bird превозили командоси, за да изведат авиатора от скривалището му в планината. Когато президентът Тръмп бил информиран за бедственото положение на авиатора, той според съобщенията е казал на министъра на отбраната Пийт Хегсет: „Трябва да го спасим". Притеснявал се, че видеозаписите на пленен американски авиатор в ръцете на врага ще предоставят на Техеран мощно пропагандно средство. Докато мисията се приближавала към позицията на пилота, неговият CSEL превключил режима, което позволило на съратниците му да го локализират точно. Около 4 сутринта в нощното небе над Дехдашт, град от другата страна на планинската верига, се видяли експлозии.

Кадри, заснети там по това време, показали пътища, блокирани от трафик. Има спекулации, че местните жители в региона, много от които са враждебно настроени към иранските власти, са се опитвали да попречат на войските да стигнат до планините.

Въпреки превъзходната огнева мощ, евакуацията на САЩ не протекла изцяло според плана. Малко след зазоряване, когато на теория една добре планирана спасителна операция вече би била приключила, изглежда е имало престрелка с леко стрелково оръжие близо до скривалището на пилота.

„Избухна престрелка. Това се случи на дневна светлина", съобщи „Ал Джазира. Обикновено за подобна спасителна операция се изпращат части за специални операции, които се опитват да изведат някого много бързо в тъмнината. Казаха ни, че това е продължило часове".

Според непотвърдени местни източници са били убити трима ирански революционни гвардейци. На земята също е имало проблеми за американските сили в изоставено летище от другата страна на Махяр, на около 30 мили югоизточно от град Исфахан.

Мястото изглежда е било превърнато през нощта в нещо като аванпост, който щял да се използва за логистика, презареждане и изтегляне на войските, след като намерят изчезналия пилот.

За съжаление, два транспортни самолета, които били кацнали на мястото, изглежда са затънали в калта. Самолетите, вероятно огромни C-130 "Херкулес", всеки от които струва 100 милиона лири, на практика били изведени от строя, което означавало, че на мястото трябваше да бъдат изпратени още три самолета, за да изтеглят всички участващи войници.

Минали няколко часа, докато пристигнат заместниците,като през това време спасителният екип и пилотът останали да чакат с тревога на летището.

При военни операции с висок залог подобни събития в последния момент могат да доведат до катастрофа, както се случи по време на иранската криза със заложниците през 1980 г., когато смелата спасителна мисия за изтегляне на дипломатите, държани в американското посолство в Техеран, трябваше да бъде прекратена.

По време на тази операция пясъчна буря повредила няколко хеликоптера и допринесла за фатална катастрофа на импровизирано летище в покрайнините на иранската столица, което американските войски планирали да използват за провеждането на своя рейд. Последиците от тази ПР-катастрофа довели до поражението на президента Джими Картър на изборите през същата година.

Въпреки че имаше някои прилики с рейда от 1980 г., спасителната мисия на президента Тръмп в Иран имаше по-щастлив изход - трите нови самолета успяха да изпълнят задачата си и всички войници бяха изтеглени от мястото без никакви жертви от страна на САЩ.

За да не попаднат в ръцете на врага, повредените самолети бяха взривени, заедно с хеликоптер, който също беше претърпял повреда в двигателя. Те бяха оставени на мястото. Странно, но филмът с димящите им останки позволи на иранските власти да опишат цялото събитие като катастрофа за САЩ.

Кадри, заснети вчера сутринта, разказват друга история. Те показват един от самолетите „Херкулес" да изчезва над върха на планина в посока Кувейт, където пилотът, който беше в центъра на една от най-смелите спасителни операции във военната история.