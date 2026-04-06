Австралия осигури доставки на горива до май

Австралия е осигурила доставки на горива „за значителен период“ напред до май, а недостигът по бензиностанциите в страната отслабва, заяви министърът на енергетиката Крис Боуен, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

„Имаме осигурени договорени, правно обвързващи доставки за периода до май“, посочи Боуен на пресконференция. По-рано правителството беше съобщило, че гарантираните доставки достигат до средата на април.

Делът на бензиностанциите без дизелово гориво е спаднал до 3,4 на сто, което е по-ниско ниво спрямо отчетеното в събота, допълни министърът.

Правителството ще продължи да работи с индустрията и търговските партньори за гарантиране на снабдяването с горива. „Много сме доволни от реакцията на нашите партньори от Югоизточна Азия, които осъзнават ролята си на надеждни доставчици на енергийни ресурси за Австралия, когато става дума за течни горива“, каза още Боуен.

Той призова Ормузкият проток да бъде отворен „възможно най-бързо“, за да се ограничат икономическите последици за Австралия и останалия свят.

Австралия внася около 90 на сто от рафинираните си горива, основно от азиатски държави. От началото на конфликта с Иран шест доставки на гориво за страната са били отменени, но впоследствие са осигурени алтернативни, допълва Ройтерс.

Страната разполага със запаси за 39 дни бензин, 29 дни дизел и 29 дни авиационно гориво, като тези нива са сходни с наличностите в началото на конфликта, посочи още Боуен.