УАМ: Президентът на ОАЕ и сирийският му колега обсъдиха отношенията между двете държави

2172
Мохамед бин Зайед Ал Нахян СНИМКА: Екс/@MohamedBinZayed

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и сирийският му колега Ахмед аш Шараа разговаряха по телефона и обсъдиха приятелските отношения между двете държави, както и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в интерес на техните народи, съобщи новинарската агенция на ОАЕ – УАМ, съобщи БТА. 

Сирийският президент подчерта стабилните и дългогодишни връзки между ОАЕ и Сирия.

По време на разговора бяха обсъдени и последните развития в региона, както и сериозните им последици за сигурността и стабилността. Двамата лидери изразиха тревога от продължаващата иранска агресия, включително атаки срещу цивилни и гражданска инфраструктура в ОАЕ и други държави от региона. Те подчертаха, че подобни действия представляват нарушение на държавния суверенитет, международното право и Устава на ООН.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

