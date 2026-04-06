Иран за заплахите на Тръмп: Атаки срещу граждански обекти ще представляват военни престъпления

Иран заяви днес, че евентуални атаки срещу гражданската му инфраструктура, с каквито заплаши американският президент Доналд Тръмп, биха представлявали военни престъпления, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Американският президент, в качеството си на най-важния представител на страната си, публично заплаши да извърши военни престъпления", заяви в социалната мрежа "Екс" иранският заместник външен министър Казем Гарибабади.

Доналд Тръмп заплаши вчера да атакува електроцентралите и мостовете в Иран, ако Техеран не отвори стратегическия Ормузки проток.