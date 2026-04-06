КМГ: Хонконг поддържа активен стоков пазар и реална икономика

Хонконг отчита активна борсова търговия и признаци на възстановяване на реалната икономика през първото тримесечие, заяви финансовият секретар Пол Чан.

Въпреки корекцията на пазара и спад от около 2% на индекса Hang Seng от началото на годината, дневният оборот нарасна значително – над 260 млрд. хонконгски долара през първите два месеца и над 300 млрд. през март. Силен остава и пазарът на първични публични предлагания, като набраните средства надхвърлят 103 млрд. хонконгски долара – най-високо ниво в света.

Паралелно с това износът на стоки се увеличава с близо 30%, а продажбите на дребно растат за десети пореден месец, което показва постепенно възстановяване на потребителското доверие.