ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1 трилион юана е обемът на китайската индустри...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22612661 www.24chasa.bg

КМГ: Космическа изчислителна констелация ще поддържа обработка на данни директно в орбита

КМГ

2348
Снимка: Китайска медийна група

Китай започна мащабно проучване за създаването на космическа интелигентна изчислителна мрежа, която да осигури глобално покритие и значително по-бърза обработка на данни.

Проектът, координиран от Държавната администрация за наука, технологии и индустрия за националната отбрана, цели да преодолее ограниченията на наземните центрове за данни, като високата консумация на енергия и ограниченото покритие. Новият модел ще позволи обработка на данни директно в орбита, намалявайки забавянето от часове до секунди.

Очаква се технологията да намери приложение в сфери като ранно предупреждение при бедствия, наблюдение на ресурси и изграждане на глобална цифрова инфраструктура.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

