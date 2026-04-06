КМГ: Космическа изчислителна констелация ще поддържа обработка на данни директно в орбита

Китай започна мащабно проучване за създаването на космическа интелигентна изчислителна мрежа, която да осигури глобално покритие и значително по-бърза обработка на данни.

Проектът, координиран от Държавната администрация за наука, технологии и индустрия за националната отбрана, цели да преодолее ограниченията на наземните центрове за данни, като високата консумация на енергия и ограниченото покритие. Новият модел ще позволи обработка на данни директно в орбита, намалявайки забавянето от часове до секунди.

Очаква се технологията да намери приложение в сфери като ранно предупреждение при бедствия, наблюдение на ресурси и изграждане на глобална цифрова инфраструктура.