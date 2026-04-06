Над 1 трилион юана е обемът на китайската индустрия за чай

Около празника „Цинмин" в различни части на Китай настъпва и пикът на чаената реколта. В индустрията се наблюдават множество нови тенденции и промени – от екологично отглеждане до съчетаване на чаената култура с туризма. Към момента обемът на чаената индустрия в страната надхвърля 1 трилион юана.

Живата картина на чаените насаждения, изпълнени с безброй туристи, в Юннан, Фудзиен и Съчуан, разкрива силата на индустрията в Китай. Гостите на тези места могат да събират чай със собствените си ръце, да участват в обработката му, да отсядат в чаени къщи и да се наслаждават на детайлни чаени церемонии. Моделът на интегрирано развитие, който съчетава отдих, туризъм и култура, дава възможност на чаените фермери да развиват производството и да насърчават туризма чрез чая, като така подкрепят възраждането на селските райони.