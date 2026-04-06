Безработните в Испания намаляват с над 160 000 души за година

Броят на безработните в Испания е намалял с 0,9 на сто, или с 22 934 души на месечна база през март, достигайки 2 419 712 души, сочи доклад на Държавната служба по заетостта (SEPE), цитиран от международните агенции, информира БТА.

На годишна база безработицата е спаднала с 160 426 души, или с 6,2 на сто.

По сектори най-значително намаление на безработицата на месечна база е отчетено в услугите — с 18 852 души (1,1 на сто), следвани от строителството — с 5 846 души (3,4 на сто), и индустрията — с 1 482 души (0,8 на сто).