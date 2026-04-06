Кипър ще намалява зависимостта от валежи с обезсоляване на морска вода

Кипър ще намалява зависимостта от валежи с обезсоляване на морска вода.

Кипър планира да подсигурява водните си ресурси само чрез станции за обезсоляване на морска вода, съобщи електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос“, информира БТА. Плановете на правителството са това да стане до 2029 г. като целта е да се намали зависимостта на острова от валежи.

Остров Кипър има сериозен проблем със засушаване и липсата на достатъчно количество валежи, с които да бъде запълнен водният капацитет на страната.

През последните месеци се наблюдава ръст на притока на вода към язовирите на страната. Данните показват, че през март капацитетът на язовирите е бил запълнен на 32,7 процента като година по-рано водните обеми са били едва 24,3 на сто.

Властите предприемат редица мерки с цел решаване на хроничните проблеми на Кипър с водата. В различни части на острова функционират мобилни станции за обезсоляване на морска вода, като се планира и изграждането на постоянна инфраструктура. Плановете предвиждат до три години водните нужди на страната да бъдат покрити изцяло чрез подобни съоръжения, които ще бъдат общо 19 на брой.

Правителството отпуска средства за подобряване на съществуващата водопроводната мрежа като всички домакинства в страната ще получат специални средства за регулиране на налягането. Подобно оборудване ще бъде монтирано във всички държавни сгради и училища. Целта е да се ограничи консумацията на вода.

Разширява се и информационната кампания, която цели да обясни необходимостта от отговорно отношение към водните ресурси. 

 

Кипър ще намалява зависимостта от валежи с обезсоляване на морска вода.

