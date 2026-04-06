Убит е шефът на разузнаването на Революционната гвардия на Иран

Израел съобщи, че при въздушен удар в Техеран е ликвидиран шефът на разузнавателната служба на Иранската революционна гвардия (IRGC) Маджид Хадеми.

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта му, а Революционната гвардия определи нападението като "престъпна терористична атака, извършена от американско-ционисткия враг".

Хадеми пое поста едва преди няколко месеца, след като предшественикът му беше убит по време на предишна операция. Той се смяташе за една от трите най-високопоставени фигури в организацията, а убийството му се разглежда като сериозен удар по разузнавателните и оперативните възможности на Революционната гвардия.

IRGC заяви, че Хадеми е посветил голяма част от живота си на укрепването на сигурността и стабилността на Иран, като се е противопоставял на замислите на враговете му, съобщава Ynet.

Министърът на отбраната Израел Кац потвърди удара, след като беше информиран от началника на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили. Той заяви, че иранското ръководство живее с чувство на преследване", и предупреди, че Израел ще „продължи да ги издирва един по един".