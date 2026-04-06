Глоби за 3,2 млн.евро за турски заведения заради некачестевни храни

Глоби в размер на 164,9 млн. турски лири, които се равняват на близо 3,2 млн. евро, са получили заведения за хранене и предприятия в Турция заради наличието на хранителни продукти, които не отговарят на стандартите, съобщиха от Министерството на земеделието и храните на Турция в публикация в официалния профил на институцията във Фейсбук.

Глобите са наложени след проверки през месец март, когато са взети 112 700 хранителни проби, подчерта министърът на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ.

„След установяване на несъответствие бяха наложени глоби в размер на 164,9 млн. турски лири, а срещу 17 заведения за хранене и предприятия са подадени сигнали за извършено престъпление. Нашата червена линия е сигурността на всеки залък и всяка хапка, които стигат до трапезата на нашите граждани ", подчерта земеделският министър.

Юмаклъ увери, че наред с опазването на правата на изрядните търговци, властите ще бъдат безкомпромисни към нарушителите, пише БТА.

Турските власти затегнаха мерките за сигурност и контрола над храните след няколко случая на отравяне в края на 2025 г. Наред с това зачестиха и акциите, при които беше иззета храна с изтекъл срок на годност или без съответните лицензи.