ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22613144 www.24chasa.bg

Фалшиви сигнали за бомби опразниха училища в Черна гора и Босна и Херцеговина

1196
Полицейска кола Снимка: 24 часа архив

Фалшиви сигнали за бомби в училища в Черна гора и Босна и Херцеговина бяха подадени днес, съобщават местните медии.

Фалшиви сигнали за бомба бяха подадени в гимназия "Слободан Шкерович" и Средното икономическо училище в Подгорица тази сутринт, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.

Учениците са били изведени от класните стаи до приключване на полицейска проверка, пише БТА.

Фалшив сигнал за бомба бе подаден днес и в средно училище в Баня Лука - столицата на Република Сръбска в Босна и Херцеговина, информира босненската национална телевизия БХРТ.

Сигналът е изпратен на имейл адреса на училището. Полиция е претърсила училището, но сигналът се е оказал фалшив.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

