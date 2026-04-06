Фалшиви сигнали за бомби опразниха училища в Черна гора и Босна и Херцеговина

Фалшиви сигнали за бомби в училища в Черна гора и Босна и Херцеговина бяха подадени днес, съобщават местните медии.

Фалшиви сигнали за бомба бяха подадени в гимназия "Слободан Шкерович" и Средното икономическо училище в Подгорица тази сутринт, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.

Учениците са били изведени от класните стаи до приключване на полицейска проверка, пише БТА.

Фалшив сигнал за бомба бе подаден днес и в средно училище в Баня Лука - столицата на Република Сръбска в Босна и Херцеговина, информира босненската национална телевизия БХРТ.

Сигналът е изпратен на имейл адреса на училището. Полиция е претърсила училището, но сигналът се е оказал фалшив.