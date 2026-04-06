Иран е атакувал с дронове US сили на остров в Кувейт

4204
Дрон

Иран взе на прицел американски сили на кувейтския остров Бубиян, заяви говорителят на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия" Ебрахим Золфакари, цитиран от Ройтерс.

Золфакари каза, че Иран е атакувал с дронове сателитно оборудване и боеприпаси на острова и добави, че американските сили са били преместени там от базата „Арифджан", която неколкократно бе поразена от Иран, пише БТА.

Остров Бубиян е най-големият край брега на Кувейт и се намира в северозападната част на Залива.

Кувейтското здравно министерство по-рано заяви, че шестима души са били ранени от падащи отломки в жилищен район в Северен Кувейт след иранска атака.

