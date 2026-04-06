Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома

Висш ирански представител: Няма да отворим Ормузкия проток срещу "временно примирие"

Иран не смята да отвори Ормузкия проток

Иран няма да отвори Ормузкия проток в замяна на "временно примирие", заяви днес високопоставен ирански представител пред Ройтерс, добавяйки, че Техеран смята, че Вашингтон не е готов за постоянно спиране на огъня.

Той потвърди, че Иран е получил предложението на Пакистан за незабавно спиране на огъня и го разглежда, но подчерта, че Техеран не приема натиска да спази срока за вземане на решение, пише БТА.

Междувременно при американско-израелски удари днес беше убит ръководителят на разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи идеологическата армия на Иран, цитирана от Франс прес.

"Ген. Маджид Кадеми - влиятелният и образован ръководител на разузнавателната организация на КГИР, беше мъченически убит при престъпна терористична атака, извършена от американско-ционисткия враг днес призори", написа Революционната гвардия в канала си в приложението Телеграм.

