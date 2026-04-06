14-годишно дете бе застреляно в сърцето от снайперист на хутите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дете беше убито от снайперист, свързан с терористичните милиции хути, подкрепяни от иранския режим, в квартал Ал Рауда в град Таиз, докато се е връщало от училище, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Местни източници съобщиха, че снайперист на хутите е насочил директен изстрел към 14-годишното дете Ибрахим Джалал, който го е уцелил в сърцето, убивайки го на място. Случаят отразява поредицата от нападения срещу цивилни в жилищни райони, пише БТА.

Източниците потвърдиха, че това престъпление е част от поредица от нарушения, извършвани от милицията срещу цивилни в град Таиз, предимно срещу деца и жени, на фона на все по-честите атаки със снайпер в населени места.