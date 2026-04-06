Иран заплаши Тръмп с опустошителни и мащабни ответни удари

Иран заплаши Доналд Тръмп с опустошителни и мащабни ответни удари, след като вчера американският президент обеща в публикация в социалните мрежи, изпълнена с ругатни, да нанесе удари по електроцентралите близкозточната държава.

Централният щаб „Хатам ал-Анбия", който най-висшето оперативно военно командване на Иран, заяви рано тази сутрин: „Ако атаките срещу граждански цели се повторят, следващите етапи от нашите настъпателни и ответни операции ще бъдат много по-опустошителни и мащабни."

Изявлението, разпространено от иранските медии, дойде след заплахите на Тръмп да атакува гражданската инфраструктура, ако Ормузкия пролив не бъде отворен, пише "Дейли мейл".

Американският лидер заяви в неделя: „Вторник ще бъде Денят на електроцентралите и Денят на мостовете, всичко в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно! Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – просто гледайте! Слава на Аллах."

Ормузкият пролив, който е един от най-важните водни пътища в света, е затворен откакто избухна войната в края на февруари.

Поради ключовата му роля в световната търговия с петрол, затварянето му доведе до скок в цените на петрола и газа и дестабилизира икономиките по целия свят.

Действията на Иран да окаже натиск върху САЩ разгневиха Тръмп, който по-рано заяви в обръщението си към американския народ миналата седмица, че планира да нанесе тежък удар на страната през следващите две до три седмици.