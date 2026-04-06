ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22613676 www.24chasa.bg

Иран заплаши Тръмп с опустошителни и мащабни ответни удари

Иран заплаши Доналд Тръмп с опустошителни и мащабни ответни удари, след като вчера американският президент обеща в публикация в социалните мрежи, изпълнена с ругатни, да нанесе удари по електроцентралите близкозточната държава.

Централният щаб „Хатам ал-Анбия", който най-висшето оперативно военно командване на Иран, заяви рано тази сутрин: „Ако атаките срещу граждански цели се повторят, следващите етапи от нашите настъпателни и ответни операции ще бъдат много по-опустошителни и мащабни."

Изявлението, разпространено от иранските медии, дойде след заплахите на Тръмп да атакува гражданската инфраструктура, ако Ормузкия пролив не бъде отворен, пише "Дейли мейл". 

Американският лидер заяви в неделя: „Вторник ще бъде Денят на електроцентралите и Денят на мостовете, всичко в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно! Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – просто гледайте! Слава на Аллах."

Ормузкият пролив, който е един от най-важните водни пътища в света, е затворен откакто избухна войната в края на февруари.

Поради ключовата му роля в световната търговия с петрол, затварянето му доведе до скок в цените на петрола и газа и дестабилизира икономиките по целия свят.

Действията на Иран да окаже натиск върху САЩ разгневиха Тръмп, който по-рано заяви в обръщението си към американския народ миналата седмица, че планира да нанесе тежък удар на страната през следващите две до три седмици.

Иран не смята да отвори Ормузкия проток

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

