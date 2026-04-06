Трети турски кораб с петрол премина Ормузкия проток

Трети кораб, който е собственост на турска компания, е успял да премине Ормузкия проток и да напусне Персийския залив, съобщи турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу в официалния си профил във Фейсбук. Корабът е превозвал суров петрол от Ирак към Малайзия.

„Вследствие на съвместната ни работа с Министерството на външните работи на Турция снощи успяхме да осигурим сигурното преминаване през Ормузкия проток и напускането на Персийския залив на кораба „Оушън тъндър" (Ocean Thunder), който е собственост на турска компания и е бил натоварен със суров петрол от Ирак към Турция", съобщи транспортният министър на Турция. Това пише БТА.

Абдулкадир Уралоглу уточни, че по този начин броят на корабите, които се намират около Ормузкия проток е намален до 12, а броят на корабите, които искат да излязат от протока до осем.

„Продължаваме да работим за безопасно преминаване на осемте кораба и 156 души персонал, който се намира на тях", написа транспортният министър.

Той увери, че Министерството на транспорта и Министерството на външните работи на Турция ще продължат да следят отблизо ситуацията с турските кораби и турските моряци.

Преминаващите кораби все още са малък процент от трафика през Ормузкия проток преди конфликта в Иран, който започна на 28 февруари след атаки на Израел и САЩ срещу Иран. Корабоплаването през протока, през който обичайно преминава една пета от търговията с петрол и втечнен природен газ, бе преустановено от иранските власти след началото на войната.