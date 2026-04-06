Иран отхвърля временно примирие със САЩ, иска трайни гаранции за сигурност

Иран отхвърли възможността за временно примирие със Съединените американски щати, като подчерта, че подобна стъпка би дала възможност на противниците му да се прегрупират и да възобновят военните действия.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Техеран ще разгледа единствено предложения, които включват ясни гаранции срещу подновяване на конфликта. По думите му, всяко споразумение трябва да предотврати цикъл от временно прекратяване на огъня и последваща ескалация, съобщава turkiyetoday.

Иранските власти съобщиха, че са предали своите условия чрез посредници, като подчертаха, че непреките контакти с Вашингтон продължават.Багаи определи този канал за комуникация като „нормален и текущ процес", допълвайки, че страната ще обяви официално позицията си, когато прецени за необходимо.

Междувременно Техеран разкритикува предложения, приписвани на САЩ, включително т.нар. 15-точков план, предаден чрез Пакистан и други държави. Според иранската страна тези инициативи са „амбициозни, необичайни и нелогични".

В посредническите усилия участват още Египет и Турция, както и директни контакти между президента на САЩ Доналд Тръмп, неговия специален пратеник Стив Уиткоф и външния министър на Иран Абас Арагчи.

Според наличната информация, обсъжданите варианти включват двуетапен подход – първоначално 45-дневно примирие, последвано от по-широко споразумение, обхващащо въпроси като иранската ядрена програма и достъпа до Ормузкия проток. Иран обаче ясно заявява, че не приема временни договорености без дългосрочни гаранции.

Източници предупреждават, че ситуацията остава силно напрегната, като евентуални удари могат да доведат до сериозни щети върху енергийната инфраструктура в региона. От Корпус на гвардейците на ислямската революция заявиха, че условията в Ормузкия проток няма да се върнат към предишното си състояние.

Паралелно с това се обсъжда и предложение, изготвено с участието на Пакистан, предвиждащо незабавно прекратяване на огъня и последващо рамково споразумение в рамките на няколко седмици. Началникът на пакистанската армия Асим Мунир е провел интензивни контакти с американски представители, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Очаква се следващите дни да бъдат решаващи за развитието на дипломатическите усилия, като посредници предупреждават за риск от по-широка ескалация, ако не бъде постигнато споразумение.