Папа Лъв XIV заминава на обиколка в 4 африкански страни

След като за първи път отбеляза Възкресение Христово като папа Лъв XIV е готви за първото си по-дълго задгранично пътуване, съобщават италиански медии, сред които „РАИ Нюз" и „Скай Ти Джи 24", а също Франс прес и „Ватикан нюз".

Лъв Четиринадесети заминава на 13 април на голяма обиколка в четири африкански страни. Тя ще включва Алжир, Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея. Папата ще измине близо 18 000 км, ще произнесе 11 речи, ще отслужи 7 литургии, обобщава Франс прес. Отсъствието му от Ватикана ще продължи 10 дни. Лъв Четиринадесети ще посети Алжир от 13 до 15 април, Камерун от 15 до 18 април, Ангола от 18 до 21 април и Екваториална Гвинея от 21 до 23 април, пише БТА.

По време на визитата си в Алжир, в която ислямът е официална религия, папата ще бъде приет от президента Абделмаджид Тебун. Той ще посети и Анаба, в Източен Алжир, недалеч от границата с Тунис. В миналото градът се е наричал Хипон. Именно там е бил ръкоположен за свещеник Августин Блажени, който после създава и Августинския орден, към който принадлежи Лъв Четиринадесети.

В Камерун, страна, в която се изповядват няколко религии и в която доминира християнското мнозинство, Лъв Четиринадесети ще се срещне с дългогодишния президент Пол Бия, който наскоро беше преизбран за държавен глава. После папата ще отслужи и голяма литургия на стадион в град Дуала, в западната част на страната, който е и икономическата столица на Камерун. Там Лъв Четиринадесети ще проведе и среща със синдикалисти, работодатели и работници. Най-пропит със символика етап от посещението на папата в Камерун ще бъде на 16 април, когато той ще посети град Баменда, в северозападната част на страната. Баменда е епицентър на въоръжен конфликт, който от близо десетилетие противопоставя правителствените сили на сепаратистки групи. Това е един от многото образно казано забравени конфликти на африканския континент, които продължават да тлеят там години наред, без международната общност да си дава наистина сметка за това. В Баменда Лъв Четиринадесети ще отправи призив за мир. Визитата му там ще премине при изключителни мерки за сигурност.

В Ангола, бивша португалска колония, станала независима държава през 1975 г., Лъв Четиринадесети ще постави акцента върху социални теми. В столицата Луанда, папата първо ще се срещне с представители на дипломатическия корпус на 18 април.

По време на последния етап от африканската му обиколка, този в Екваториална Гвинея, страна с голямо християнско мнозинство, папата ще посети столицата Малабо и още два града – Монгомо и Бата.

След обиколката му в Африка, следващото голямо задгранично пътуване на Лъв Четиринадесети ще бъде през юни. Тогава от 6 до 12 юни той ще посети Испания, в частност Мадрид, Барселона и Канарските острови. На 20 юни той ще бъде в Павия, в района на Милано. Градът е свързан със Свети Августин, тъй като реликви от светеца са съхранявани в местната базилика „Сан Пиетро ин Чел Д'Оро", припомня „Ватикан нюз".

Африканската обиколка на Лъв Четиринадесети ще е бъде третото му пътуване зад граница от избирането му начело на Римокатолическата църква на 8 май миналата година.

Преди да потегли на обиколка в Африка,папата ще се срещне във Ватикана с френската президентска двойка. Елисейският дворец съобщи в края на март, че семейство Макрон ще посети Ватикана на 9 и на 10 април. Лъв Четиринадесети ще приеме семейство Макрон на аудиенция на 10 април, посочва „Ватикан нюз".

Това ще бъде първа официална двустранна среща на Еманюел Макрон с новия папа, откакто той оглави Римокатолическата църква на 8 май. Макрон беше близък до предишния папа Франциск. Т