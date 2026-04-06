4-ма души загинаха при ракетен удар в Северен Израел

Най-малко четирима души са загинали в пристанищния град Хайфа в Северен Израел след ракетен удар, който според местните медии е ирански, по жилищна сграда вчера вечерта, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Телата на четирима души бяха извадени изпод развалините след продължила с часове спасително-издирвателна операция, съобщи днес израелската армия.

Местната спасителна служба оповести, че ударът е бил нанесен с иранска балистична ракета, информира АФП.

"Обявените за изчезнали четирима души (мъж и жена на по около 80 години, мъж на около 40 години и жена на около 35 години) бяха открити без признаци на живот", съобщи организацията "Маген Давид Адом" - израелският аналог на Червения кръст. Това пише БТА.

Според АФП седеметажната жилищна сграда е била почти изцяло разрушена след директния ирански удар, нанесен вчера около 18:00 ч. местно време (също и българско).