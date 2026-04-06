Белгия осъди "Екс" за публикуване на интимен видеоклип

Европейският клон на „Екс", беше признат за виновен от Брюкселския наказателен съд за разпространение на интимни изображения без съгласие на участващите лица, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Компанията е глобена с 24 000 евро, но все още може да обжалва присъдата. Делото се фокусира върху шестсекунден видеоклип, показващ изнасилване на белгийска жена, който е бил споделен през 2020 г. в социалните медийни платформи, вграден в по-дълго видео. Жертвата на изнасилването се е обърнала към Белгийския институт за равенство на жените и мъжете, за да бъдат премахнати изображенията.

Институтът, който от юли 2020 г. има правомощията да предоставя правна помощ на хора, чиито интимни изображения са били споделени без тяхно съгласие, се е свързал със социалните платформи, които са премахнали видеото. С „Екс" това се е оказало по-трудно, пише БТА.

Адвокатите на института са се свързали с компанията чрез известия за премахване и онлайн формуляр за контакт, като са съобщили за нарушение на авторски права и разпространение на интимни изображения без съгласие, както и порнографски изображения, резултат на сексуално престъпление.

От „Екс" многократно са поискали доказателство, че адвокатите са имали права да действат от името на жертвата, като са поискали и нейната самоличност, преди да приключи делото. Видеото беше премахнато едва след разпореждане на разследващия съдия.

Според „Екс" докладите, представени от института, не са били достатъчно ясни: изображенията не са с ясно сексуално съдържание, нито е било ясно, че видеото е направено и разпространено без съгласие. Въпреки че видеото е било представено като доказателство на CD-ROM по време на съдебното разследване, този CD-ROM е бил изгубен. „Екс" счете това за основание да обяви наказателното производство за недопустимо.

Прокуратурата на Брюксел също поиска оправдателна присъда, като твърди, че от видеото не е ясно, че е извършено изнасилване и че не е достатъчно ясно, че въпросните действия представляват порнография. Съдът отхвърли напълно тези аргументи.

„Ако е ясно, че изображенията съдържат сексуално съдържание, е без значение и дали са заснети със или без съгласие", заяви съдът.

„Ако изображенията се разпространяват без съгласието на страните или на една от страните, е извършено престъпление... Не е ясно каква допълнителна информация или контекст изисква „Екс", за да премахне изображенията от платформата си", посочват от съда.

Фактът, че докладът е изпратен от института, а не от самата жертва, е без значение, според съда. Съдът също така постанови, че наказателното производство не е недопустимо, тъй като CD-ROM-ът, съдържащ изображенията, е бил изгубен. Въпреки това, предвид значителното време, изминало от събитията, съдът реши да наложи минимална глоба.