Флакон с надпис Полоний 210 вдигна на крак полицията в немски град

Високопоставени разследващи се опитват да установят дали флакона с надпис "Полоний 210", открит по време на католическия обичай за великденско търсене на яйца край Щутгарт, съдържа потенциално смъртоносното химическо вещество, предаде ДПА.

Държавното управление на криминалната полиция пое разследването и работи съвместно с Министерството на околната среда, заяви говорител на местната полиция.

Двама мъже откриха флакона по време на лов за великденски яйца в градина вчера, предизвиквайки незабавна реакция от властите, които го провериха за потенциално смъртоносна радиоактивна субстанция, пише БТА.

Началникът на местната противопожарна служба Анди Дорох заяви, че на място са извършени първоначални проби за установяване на радиоактивност и всички те са с отрицателен резултат. Той добави, че двамата мъже са невредими.

Откритието доведе до широкомащабна операция, включваща пожарна бригада и полицията в град Файхинген ан дер Енц, северозападно от Щутгарт.

Министерството на околната среда премахна по безопасен начин пластмасовия флакон, съобщи полицията.

Пожарната служба вчера оцени флакона и съдържанието му като оригинални въз основа на външния им вид и тегло, въпреки че всички измервания, направени в близост до контейнера, са били отрицателни, каза тя и уточни, че не е установена радиоактивност.

Федералната служба за радиозащита на Германия заяви, че химическият елемент полоний е особено опасен, ако бъде вдишан или абсорбиран чрез открити рани на кожата.

Мнозина все още си спомнят убийството на Александър Литвиненко - критик на руския президент Владимир Путин и бивш офицер от разузнаването, който почина през 2006 г. след отравяне с полоний 210, отбелязва ДПА.