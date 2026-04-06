Ракети удариха иранско газово находище

Ракетни удари са нанесени по обекти от иранско газово находище

Ирански медии съобщиха днес, че са били нанесени удари по обекти в иранското газово находище „Южен Парс", предаде Асошиейтед прес.

Полуофициалната новинарска агенция „Фарс" и свързаната с правосъдната система „Мизан" съобщиха за удара, обвинявайки САЩ и Израел.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е „нанесла мощен удар по най-голямото нефтохимическо съоръжение в Иран, разположено в Асалуе, централна цел, отговорна за около 50% от нефтохимическото производство на страната", пише БТА.

По-ранна израелска атака срещу „Южен Парс" доведе до сериозни удари на Иран срещу петролни и газови обекти в арабските страни от Персийския залив.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за възможни атаки срещу електроцентрали и мостове, ако Ормузкият проток не бъде отворен.

