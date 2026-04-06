Иран разкритикува МААЕ за това, че не е осъдила атаките срещу АЕЦ „Бушер“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Техеран разкритикува остро днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за липсата на реакция относно системните атаки на САЩ и Израел срещу единствената атомна електроцентрала на Иран - „Бушер“, предаде ДПА.

Ръководителят на иранската Агенция за атомна енергия Мохамад Еслами разкритикува генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в писмо лично до него за това, че не е осъдил достатъчно твърдо последната атака в района на АЕЦ „Бушер“.

Това може да окуражи „агресорите" да продължат своите атаки, пише Еслами според информация на иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

Охранител загина при съботния удар в района на АЕЦ „Бушер“ в южната част на Иран. Щети бяха нанесени на помощна сграда. Информация за разрушения в самата АЕЦ тогава не бе изнесена.

Това бе четвъртият път, откакто Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран на 28 февруари, в който бива нанесен ракетен удар близо до иранската атомна електроцентрала или нейни прилежащи комплекси, посочва ДПА.

МААЕ на свой ред днес обяви, че може да потвърди, че скорошните военни удари близо до АЕЦ „Бушер“ се отразяват на атомната електроцентрала, но посочи, че щети в самата АЕЦ не са нанесени, съобщи Ройтерс.

Атомната агенция на ООН заяви, че прави потвърждението на базата на независим анализ на нови сателитни и снимки и на детайлна информация за мястото, допълвайки, че единият от ударите е поразил площ на едва 75 метра от комплекса.

Миналата седмица МААЕ обяви, че е била информирана от Иран за ракетни удари близо до помещения на АЕЦ „Бушер“.

„Бушер“ е единствената АЕЦ на Иран. Тя се намира на брега на Персийския залив, на около 760 километра южно от столицата Техеран.

Проектираният ѝ от Русия реактор произвежда електричество от 2011 г. насам. Понастоящем държавната атомна агенция на Русия - „Росатом“, изгражда втори ядрен реактор там.