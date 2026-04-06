Южнокорейското разузнаване: Дъщерята на Ким Чен Ун ще го наследи

Южнокорейската Национална разузнавателна служба (НРС) подкрепи твърденията, че дъщерята на Ким Чен Ун ще го наследи като върховен лидер на Северна Корея, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Това не е оценка, основана просто на белези, а на достоверни разузнавателни данни“, заяви директорът на НРС И Йон-сок по време на парламентарно изслушване. Смята се, че дъщерята на Ким е на 13 или 14 години и се казва Ким Джу Ае. В последно време тя неколкократно се появи публично до баща си на събития.

Според южнокорейското разузнаване целта е да се разсеят съмненията дали жена може да застане начело на Северна Корея, управлявана досега единствено от мъже.

Официално се знае малко за дъщерята на Ким Чен Ун, като севернокорейските медии не са потвърждавали името ѝ. Бившата баскетболна звезда Денис Родман, който се срещна с Ким в Северна Корея през 2013 г., заяви, че името ѝ е Джу-е. Според непотвърдени данни Ким има и други деца, включително син, който ще бъде представен пред обществото на по-късен етап.