2-метров алигатор блокира излитане на самолет в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полет на на американската авиокомпания "Делта" беше забавен, след като огромен алигатор се появи на пистата за рулиране на летище в щата Джорджия в САЩ, съобщава New York Post.

Аудио, публикувано от ръководството на летището улови необичайния момент, в който пилотът на "Делта" забелязва лениво лежащия алигатор на Международното летище Савана–Хилтън Хед вечерта на 20 март.

„Има алигатор, дълъг около шест фута (близо 2 метра), който стои на задните си крака", разказва пилотът.

„Шест фута?", пита диспечерът, на което пилотът отговаря: „Да, около шест фута е."

„Сега просто легна", добавя пилотът. Екипи на летището са реагирали и безопасно са отстранили алигатора, след което са го преместили извън територията на летището. От властите уточняват, че няма пострадали при инцидента.

Не е ясно как алигаторът е успял да навлезе на територията на летището незабелязано.

Полетите са били възобновени малко след като влечугото е било премахнато.