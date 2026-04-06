Капитанът на "Левски": Сгрешихме като отбор, няма ...

Антонио Коща: Вземането на прицел на гражданска инфраструктура е незаконно и недопустимо

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Всяка атака, насочена срещу гражданска инфраструктура, и по-специално срещу енергийни съоръжения, е "незаконна" и "недопустима", предупреди днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща в публикация в Екс, на 38-ия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Това важи за войната, водена от Русия в Украйна, и важи навсякъде. Иранското цивилно население е основната жертва на иранския режим. То би било и основната жертва на разширяване на военната кампания", добави Коща, без да споменава САЩ или Израел в изявлението си, в което отново призова за деескалация.

Антонио Коща съобщи за неотдавнашен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, в който е поискал Иран да прекрати "незабавно" атаките си срещу страните от Персийския залив и да възстанови свободата на корабоплаване през Ормузкия проток.

"След пет седмици война в Близкия изток е ясно, че само дипломатическо решение ще позволи да се отстранят нейните дълбоки причини“, отбеляза Коща, цитиран от БТА. 

 

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)