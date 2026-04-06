Джей Ди Ванс води нощни преговори за мир с Иран, а Тръмп заплашва да го взриви

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс поведе напрегната кампания в неделя вечерта, за да осигури мирно споразумение с иранските лидери, след като президентът на страната Доналд Тръмп заплаши да „изсипе ад" над Техеран преди изтичането на поставения от него краен срок, пише "Дейли Мейл".

Късните нощни преговори доведоха до мирен план с участието на Пакистан, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, последвано от нови разговори в рамките на 15 до 20 дни, съобщава Ройтерс.

Тръмп заплаши да „взриви всичко" в Иран, включително гражданската инфраструктура, ако ислямската държава режим не сключи споразумение до вторник в 20:00 ч. източноамериканско време. В понеделник иранското външно министерство заяви, че Техеран е формулирал свои позиции и искания, съобразени с националните интереси, и ги е предал чрез посредници в отговор на предложенията за прекратяване на огъня.

Друг представител на режима заяви, че настоящите преговори са „несъвместими с ултиматуми и заплахи за извършване на военни престъпления".

Междувременно високопоставен източник от Иран съобщи, че страната няма да отвори отново Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалните доставки на петрол, като част от временното прекратяване на огъня.

Същият източник добавя, че Иран няма да приеме натиска и крайните срокове на Тръмп за постигане на сделка.

Техеран настоява за премахване на дългогодишните американски санкции и търговски ограничения, докато администрацията на Тръмп изисква пълно прекратяване на обогатяването на уран и спиране на всякакви ядрени разработки.

Други ирански представители са заявили пред Аксиос, че се опасяват бъдещо споразумение със САЩ да не прилича на предишни примирия в Газа или Ливан, при които има договорености на хартия, но въпреки това се допускат удари от страна на САЩ и Израел.

Пакистански посредници работят върху мерки за изграждане на доверие от страна на САЩ, които да отговорят на част от иранските искания за мир.

През уикенда специални части на САЩ спасиха втория от двамата членове на екипажа на изтребител F-15, който беше свален над южен Иран в петък. Тръмп обяви операцията в неделя сутринта и я определи като „една от най-дръзките спасителни мисии" в историята на САЩ.

„Ако не се съгласят, ако искат да държат това затворено, ще загубят всяка електроцентрала и всяко друго съоръжение в страната", заяви той пред "Уолстрийт Джърнъл" в неделя.

„Ако не направят нещо до вторник вечерта, няма да имат нито една електроцентрала и няма да остане нито един мост", допълни Тръмп. На въпрос дали се притеснява, че 93-милионното население на Иран ще пострада, ако бъдат ударени електроцентрали и мостове, Тръмп отговори: „Не, те искат да го направим", като добави, че иранците „живеят в ад".