Тридесет пътници бяха евакуирани от круизен кораб, заседнал на риф във Фиджи

Тридесет пътници бяха евакуирани от круизен кораб, който заседна на риф във Фиджи, предаде Асошиейтед прес.
Круизният моторен кораб "Фиджи Принсес" на туристическата компания "Blue Lagoon Cruises", е заседнал в събота близо до остров Монурики, където са снимани части от филма "Корабокрушенецът" с участието на Том Ханкс от 2000 година, се съобщава в изявление на базираната във Фиджи туристическа компания.
"Въпреки че разследването все още е в начален етап, изглежда, че условията по време на пускането на котва на кораба са били спокойни, а причината котвата на кораба да бъде завлачена към близък риф е силна буря, в резултат на което корабът е заседнал", се казва още в изявлението на компанията, цитирано от БТА.
Рано сутринта вчера ферибот е бил приближен до кораба с дължина 55,52 метра, като 30-те пътници са слезли от борда заедно с багажа и личните си вещи. Няма данни за пострадали.
Пътниците са били откарани до остров Денарау.
Туристическата компания заяви, че до днес горивото и други масла, складирани на кораба, са били източени, което намалява рисковете за околната среда.
Австралийски специалист по спасителните операции е на мястото от вчера и ръководи дейностите по възстановяването, съобщиха от компанията.
Органът за морска безопасност във Фиджи, който регулира сектора, не даде коментар по случилото се, отбелязва АП.