Нов закон в Германия - мъжете под 45 г. ще искат разрешение от армията за по-дълъг престой в чужбина

Една малко забелязана клауза в мащабните промени в политиката на Германия относно военната служба предизвика бурна реакция, след като стана ясно, че законът изисква мъжете на възраст до 45 години да получават разрешение от армията преди всеки по-дълъг престой в чужбина, дори и в мирно време, съобщава „Гардиън".

Законът, който влезе в сила на 1 януари, има за цел да подкрепи армията и изисква всички 18-годишни мъже да попълнят въпросник, за да се прецени дали са подходящи за служба във въоръжените сили.

Ако „модернизираният" модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди въвеждането отново на задължителната военна служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законът беше приет от долната камара на Бундестага през декември.

Дребният шрифт, който остана до голяма степен незабелязан, докато медиите не обърнаха внимание на него тази седмица, гласи, че мъжете на възраст от 17 до 45 години ще трябва да кандидатстват за разрешение, за да напуснат Германия за повече от три месеца.

Тази клауза би могла да засегне милиони германски граждани, които се впускат в различни начинания – от година за пътуване или обучение в чужбина до нова работа или академична ваканция.

Това предизвика бурна реакция в медиите, след като промените в политиката за военната служба вече доведоха до улични протести на ученици, попадащи под новите изисквания на закона.

Говорител на министерството заяви, че новото законодателство е предназначено да създаде рамка за наборна военна служба, ако се наложи, което налага необходимостта да се знае местонахождението на потенциалните наборници в случай на спешна нужда.

„Съгласно текста на закона, мъжете на възраст 17 години и повече са длъжни да поискат предварително одобрение от съответния кариерен център на Бундесвера за престой в чужбина, продължаващ повече от три месеца", заявиха те. Законът предвижда, че това задължение приключва на 45-годишна възраст.

Политиката изисква разрешение за престой в чужбина за дълъг период дори извън кризисни ситуации, възстановявайки правило, което е в сила от десетилетия. Министерството обаче заяви, че това остава до голяма степен без последствия за въпросните мъже.

„Регламентът вече се прилагаше по време на Студената война и нямаше практическо значение; по-специално, той не подлежи на санкции", каза говорителят.

Министерството не посочи колко души са подали заявление за разрешение тази година.

Говорителят посочи, че одобрението за престой в чужбина ще бъде рутинно, докато не е в сила наборна служба и Германия не е изправена пред извънредна ситуация, свързана със сигурността.

„Ще изясним чрез административни разпоредби, че разрешението се счита за дадено, докато военната служба е доброволна", казаха те, добавяйки: „Тъй като военната служба съгласно действащото законодателство се основава изключително на доброволно участие, такива разрешения по принцип трябва да бъдат давани."

Говорителят заяви, че ще има широк обхват на изключения от изискването за разрешение, „отчасти за да се избегне ненужната бюрокрация".

Остава неясно каква процедура ще трябва да следват мъжете, за да получат разрешение, преди облекчените разпоредби да влязат в сила, и колко време ще отнеме това.

Целта на тази политика е да се намерят достатъчно доброволци, за да се увеличи числеността на въоръжените сили до 460 000 души, състоящи се от 260 000 активни войници и 200 000 резерви, до 2035 г. В момента страната разполага с 182 000 активни войници и малко под 50 000 резерви.

Задължителната военна служба беше преустановена през 2011 г. по времето на тогавашния канцлер Ангела Меркел.

Германският канцлер Фридрих Мерц иска да създаде най-силната конвенционална армия в Европа на фона на засилената заплаха от Русия след пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна и съмненията относно ангажимента на САЩ към европейската сигурност при Доналд Тръмп.

Миналата година Германия освободи по-голямата част от разходите за отбрана от конституционната „спирачка на дълга" на страната. Тя също така задели над 500 млрд. евро за отбрана за периода 2025–2029 г.