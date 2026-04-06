Ситуацията след бомбардирането на най-голямото нефтохимическо съоръжение в Иран е под контрол

Ситуацията след израелската бомбардировка по-рано днес срещу най-голямото нефтохимическо съоръжение в Иран е “под контрол”, но степента на щетите все още предстои да бъде оценена, заяви иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс прес и БТА.
“Пожарът е овладян. Ситуацията в момента е под контрол, а техническите аспекти, както и степента на щетите се оценяват”, съобщи ИРНА, позовавайки се на изявление на иранската нефтохимическа компания, която уточни, че няма пострадали при нападението.
По-рано днес Израел пое отговоност за удар срещу нефтохимическия комплекс “Южен Парс” в Асалуе - ключов обект за иранския енергиен сектор и за производството на петролни продукти, както и за съвместна операция с Катар в най-голямото газово находище в света.
BREAKING: Israeli strikes reportedly hit Iran's South Pars gas field and Asaluyeh energy facilities, Iranian state media say infrastructure at the world's largest gas field and nearby oil industry sites in southern Iran's Asaluyeh was targeted amid the ongoing conflict,…