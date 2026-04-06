Ситуацията след бомбардирането на най-голямото нефтохимическо съоръжение в Иран е под контрол

КАДЪР: Екс/@MarioNawfal

Ситуацията след израелската бомбардировка по-рано днес срещу най-голямото нефтохимическо съоръжение в Иран е “под контрол”, но степента на щетите все още предстои да бъде оценена, заяви иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс прес и БТА.

“Пожарът е овладян. Ситуацията в момента е под контрол, а техническите аспекти, както и степента на щетите се оценяват”, съобщи ИРНА, позовавайки се на изявление на иранската нефтохимическа компания, която уточни, че няма пострадали при нападението. 

По-рано днес Израел пое отговоност за удар срещу нефтохимическия комплекс “Южен Парс” в Асалуе - ключов обект за иранския енергиен сектор и за производството на петролни продукти, както и за съвместна операция с Катар в най-голямото газово находище в света. 

 

