Белият дом: Тръмп не е валидирал идеята за 45-дневно спиране на огъня в Иран

Белият дом потвърди днес, че страни посредници са предложили 45-дневно прекратяване на огъня в Иран и допълни, че президентът Доналд Тръмп не е валидирал тази идея, предаде Франс прес.

"Това е една идея сред много други и президентът не я е валидирал. Операция "Епична ярост" продължава и президентът ще даде пресконференция днес в 13 ч. местно време (17 ч. по Гринуич, 20 ч. българско време)", заяви високопоставен американски представител.

Според американското издание "Аксиос" пакистански, египетски и турски посредници са предложили 45-дневно прекратяване на огъня. Тръмп постави ултиматум на Иран до утре вечер и каза, че ако той не бъде спазен, то ще бъдат нанесени удари по инфраструктурни обекти в страната, пише БТА.

По-рано днес Иран каза, че е формулирал в отговор на предложението свои собствени идеи относно прекратяването на огъня.