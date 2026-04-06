Министрите на външните работи на Турция и Иран обсъдили войната в телефонен разговор

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан и министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обсъдиха в телефонен разговор хода на войната между Иран и Израел и САЩ и актуалната ситуация в региона, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция.

Не се съобщават подробности за позициите и коментарите на двамата дипломати. Факт е обаче, че от началото на войната на 28 февруари Фидан и Арагчи са в постоянен контакт. Последният им телефонен разговор е от 3 април, а предишните – от 30, 27, 25, 22 и 18 март.

Турция продължава да бъде сред държавите, които проявяват сдържаност по отношение на конфликта в Персийския залив и Близкия изток. Въпреки четирите ракети, прехванати от системите за въздушна и противоракетна отбрана на НАТО на територията на страната и предупрежденията на Анкара към Техеран, страната запазва позицията си, че преговорите са единственият път за изход от конфликта.