Пуснаха на свобода вълка, който ухапа жена в Хамбург

Вълкът, който миналата седмица беше заловен в Хамбург, след като ухапа жена в търговски район на северногерманския град, бе пуснат на свобода в дивата природа, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

На младото живото бе поставен предавател и вчера то отново бе пуснато в естествената му среда, съобщиха властите, без да оповестяват района, в който е бил освободен вълкът, пише БТА.

Сенаторката на Хамбург, която отговаря за околната среда - Катарина Фегебанк, заяви, че връщането на животното в естествената му среда е "юридически обосновано решение, което отчита както безопасността на хората, така и благополучието на животното". Благодарение на предавателя ловните дружини могат да се намесят, ако вълкът отново се приближи към райони, населени с хора, добави Фегебанк.

Дивото животно за първи път бе забелязано в Хамбург в края на миналия месец. На 30 март вечерта вълкът е влязъл в търговски пасаж близо до гара "Алтона", където е ухапал жена на около 60-годишна възраст. След това вълкът е започнал да препуска из града и е скочил езерото Биненалстер в централната част на Хамбург, откъдето по-късно е бил изваден от служители на реда.

Според оглавяваната от Фегебанк служба вълкът панически се е опитвал да излезе през автоматичните стъклени врати на пасажа и в един момент е ухапал жената. Очевидци обаче разказват, че животното само е скочило върху жената, но без да я наранява.

Вчера около 100 души се събраха на демонстрация на мястото, на което бе заловен вълкът, настоявайки той да бъде пуснат на свобода.