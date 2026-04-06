Белград: Мигрант може да стои зад опита за саботаж на газопровода с Унгария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шефът на сръбското разузнаване Джуро Йованич отхвърли слуховете за украинска намеса в опита за саботаж на тръбопровода край областта Войводина, който пренася гориво за Унгария.

Вместо това той заяви, че мигрант в боеспособна възраст може да стои зад инцидента.

“Акцията беше предшествана от добра оперативна работа на терен. От известно време знаехме, че човек от група мигранти ще се опита да саботира газовата инфраструктура. Той със сигурност ще бъде задържан”, каза Йованич.

В същото време той обвини президента Александър Вучич, че е бил уведомен за уязвимостта на съоръжението отдавна, но е решил да бездейства.

“От месеци предупреждавахме главнокомандващия, че нещо подобно може да се случи. Честно казано, срещнахме скептицизъм, неодобрение и несъгласие като отговор”, обясни шефът на сръбското разузнаване.

Йованич разказа, че експлозивите, които бяха намерени в две раници на 20 км от газопреносната мрежа край градчето Канижа, са били американско производство.

“Открихме специално опаковани взривни вещества, детонаторни капсули, детонираща пръчка и инструменти за подготовка на диверсия. На всички тях пише “Произведено в САЩ”, посочи той.

По-рано унгарският външен министър Петер Сиярто заподозря Украйна за инцидента. По думите му предотвратеният атентат във Войводина се вписвал в модела на разузнаването на Киев. Случилото се идва в момент, когато партията на националистическия премиер Виктор Орбан изостава силно в социологическите проучвания преди парламентарните избори в неделя.

През последните седмици унгарски експерти предположиха, че може да се подготви фалшив опит за инцидент, свързан с цените на горивата в дунавската страна, целящ да събуди достатъчно симпатии към движението “Фидес”, за да му помогне да спечели изборите, пише Би Би Си.